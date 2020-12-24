مهرجان الحال في الدارالبيضاء يكرم الباهري أحد مؤسسي “المشاهب”

على الرغم من ظروف فيروس كورونا كوفيد – 19، يعقد مهرجان الحال في الدارالبيضاء دورته لعام 2020 بنكهة دولية، خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 31 دجنبر الحالي، تحت شعار ” تلاقح الثقافات”.

وتنظم جمعية أحفاد الغيوان للفن الدورة الخامسة من مهرجان الحال للموسيقى بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة جهة الدارالبيضاء – سطات، ومجلس جماعة الدارالبيضاء، بالإضافة إلى مقاطعة عين الشق.

ويكرم خلال المهرجان المذكور الفنان محمد الباهري، أحد أوائل مؤسسي مجموعة المشاهب، بالإضافة إلى مجموعة “لجواد”، و”بنات الغيوان”.

وتنعقد، خلال مهرجان الحال في الدارالبيضاء، ندوة فكرية بمشاركة إعلاميين، وفنانين بغية النبش في ذاكرة الأغنية الغيوانية.

ويعد المهرجان ببرنامج فني، وثقافي متنوع، يستضيف فنانين أجانب، ومن الجالية العربية، ومن داخل المملكة، إلى غاية 31 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف، مباشرة على صفحات الشركاء، وصفحة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.