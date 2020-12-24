طقس الخميس.. طقس بارد بمرتفعات الأطلس والريف وشرق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد بمرتفعات الاطلس والريف وشرق المملكة، مع تشكل سحب منخفضة على السواحل الشمالية وذلك خلال الليل والصباح، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

وستظل الأجواء هادئة مع طقس صافي، فضلا عن هبوب زوابع رملية كثيفة فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة القوة بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و03 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالريف، الجنوب الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية، السايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 08 و 12 درجة بكل من السواحل والسهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي، ومنطقة سوس ، وما بين 12 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط و والماس، وسهول تادلة ، والرحامنة وشمال المنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي، والواجهة المتوسطية وكذا السواحل و السهول الشمالية و الوسطى .وستكون ما بين 21 و24 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى محليا قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين المهدية وطانطان ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.