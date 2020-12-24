خطة أمريكية لتأمين العسكريين والدبلوماسيين بالعراق

الخميس 24 ديسمبر 2020

اتفق مسؤولو الأمن القومي الأمريكي على عدة خيارات تستهدف ردع أي هجوم على العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بالعراق.



ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قوله إن كبار مسؤولي الأمن القومي اتفقوا الأربعاء على تقديم خياراتهم للرئيس دونالد ترامب.

وعقد الاجتماع بسبب هجوم وقع بثمانية صواريخ على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المسؤولين الكبار، وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، بحثوا الوضع في اجتماع عقد بالبيت الأبيض.

ولم يتحدث عن محتوى الخيارات أو ما إذا كانت تتضمن عملا عسكريا، موضحاً أن "مجموعة متنوعة من الخيارات" ستطرح على الرئيس ترامب قريبا.

وتابع أن كل خيار من الخيارات المطروحة "أُعد ليكون غير تصعيدي ولردع المزيد من الهجمات".

وبعد الاجتماع، قال ترامب على تويتر إن الصواريخ التي استخدمت في هجوم الأحد جاءت من إيران و"نحن نسمع أحاديث عن هجمات أخرى على الأمريكيين في العراق".

وتابع ترامب: "أقول لإيران إذا قتل أمريكي فسوف أحملها المسؤولية. عليهم أن يفكروا في الأمر".