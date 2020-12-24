شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 انطلقت في دولة الكويت، اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر وبيونتيك، حيث تركز على تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.

وخلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا من المتوقع تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم. وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، إن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية". وأضاف "الحملة سوف تستمر شهور مطالبا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية". وفي وقت سابق، أغلقت الكويت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي أمام الطيران التجاري إلى نهاية العام كإجراء احترازي بعد تفشي سلالة الفيروس المتحور في بريطانيا حتى مطلع يناير المقبل. وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة. وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

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