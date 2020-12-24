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المغرب.. 56 وفاة و2566 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 24 ديسمبر 2020

سجلت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، 2566 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع الإجمالي إلى 423214.

 

وأعلنت الوزارة تسجيل 56 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 7086.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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