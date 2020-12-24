شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 56 وفاة و2566 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 سجلت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 423214.

وأعلنت الوزارة تسجيل 56 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 7086.

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