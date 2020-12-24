- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبي: رصدنا تحشيداً لميليشيات مدججة بالسلاح التركي والان مع التفاصيل
الخميس 24 ديسمبر 2020
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر رصد "ميليشيات" مدججة بالسلاح التركي وتهدد شرق ليبيا بالكامل.
وجاء في بيان إعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مساء الأربعاء: "في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين، رصدنا تحشيداً كبيراً للميليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل".
ووصف البيان ذلك الأمر بأنه "يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية".
وأضاف "لازلنا نرصد ونتابع تحركات الميليشيات ونحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي: رصدنا تحشيداً لميليشيات مدججة بالسلاح التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.