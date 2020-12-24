مصر تكشف عن عدد إصابات كورونا بين طلاب المدارس

الخميس 24 ديسمبر 2020

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن عدد إصابات كورونا (كوفيد 19) بين طلاب المدارس في كل المراحل خلال الفترة الماضية.



وقال سعد، مساء أمس، في مداخلة هاتفية عبر قناة mbc مصر، إنه تم تسجيل 300 إصابة بكورونا بين طلاب المدارس حتى الآن في كل المراحل التعليمية، من مجموع 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الرقم ضئيل مقارنة بالعدد الكلي للطلاب، إلا أن الحكومة أشادت بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن رفع الغياب من المدارس حتى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تخفيفاً على أولياء الأمور ممن يخشون على أبنائهم من خطر الإصابة بالفيروس.

وذكر أن القرار سيعطي الحق أيضاً لأولياء الأمور الذين يثقون بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الطلاب بترك أبنائهم يذهبون إلى المدرسة.