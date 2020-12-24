شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا في عدن و 8 حالات اشتباه والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 كشف مصدر طبي اليوم الخميس، 24/كانون الأول/2020، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في محافظة عدن. وأكدت المصادر تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس في المدينة وثمان حالات اشتباه. ويوم أمس أعلنت السلطات الصحية تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس في عدن.

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