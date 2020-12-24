شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا و312 وفاة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس ، 24 ألفا و 712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و 123 ألفا و 778 حالة. ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 312 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 146 ألفا و 756 حالة.

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