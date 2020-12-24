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84ر1 مليون إصابة بكورونا  49698 وفاة في أسبانيا 

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بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في إسبانيا إلى 84ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 49 ألفا و698 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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