شكرا لقرائتكم خبر عن 84ر1 مليون إصابة بكورونا 49698 وفاة في أسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 49 ألفا و698 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.
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