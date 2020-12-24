شكرا لقرائتكم خبر عن 84ر1 مليون إصابة بكورونا 49698 وفاة في أسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 84ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 49 ألفا و698 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.