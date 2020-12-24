إثيوبيا تتهم جهات لم تسمها بخلق عدائيات مع السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، جهات لم يسمها بخلق عدائيات وتشويه علاقات حسن الجوار مع السودان.
وأضاف في بيان: "هناك جهات مولت وخططت ونفذت المواجهات الأخيرة في المناطق الحدودية مع السودان لتعكير صفو العلاقات بين البلدين".
وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية "تسعى لتجفيف بؤرة الخلافات وإيقاف الاشتباكات في المناطق الحدودية مع السودان وجعل هذه المناطق ساحات للتعاون المشترك".
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