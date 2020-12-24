شكرا لقرائتكم خبر عن سيدني: لا تجمعات تزيد على 10 أفراد في احتفالات الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-رويترز طالبت السلطات الملايين من سكان سيدني بالحد من الحركة في عطلات عيد الميلاد مع تطبيق إجراءات إغلاق في بعض الأماكن وقصر تجمعات الاحتفال على عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة في إطار مساعي المسؤولين لاحتواء تفشي مرض «كوفيد-19». وكانت سيدني، أكثر مدن أستراليا كثافة سكانية، معزولة فعلياً عن بقية أرجاء البلاد بفرض حجر صحي إجباري مدته 14 يوماً على القادمين إليها.

وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني، الخميس، «أرجو أن تحدوا من حركتكم». وأضافت: «باستثناء التجمعات العائلية التي سمحنا بها في عطلة عيد الميلاد لا نريد أن يتحرك الناس ما لم يكونوا مضطرين لذلك تماماً». وما زال أكثر من ربع مليون من سكان الشواطئ الشمالية في سيدني تحت شكل من أشكال الإغلاق في الأعياد منذ ظهور بؤرة تفش جديدة بها الأسبوع الماضي.

وسجلت سيدني تسع حالات إصابة محلية جديدة، الخميس، ارتفاعاً من ثماني حالات الأربعاء. وقالت بريجيكليان إن قراراً بشأن ما إذا كان سيتم تمديد القيود سيتخذ يوم 26 ديسمبر/كانون الأول. وقبل ظهور بؤرة التفشي الجديدة شهدت ولاية نيو ساوث ويلز شهراً دون أي إصابة محلية جديدة. وسجلت أستراليا إجمالاً أكثر من 28 ألف حالة إصابة بـ«كورونا» و908 وفيات.

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