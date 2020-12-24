شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تلغي مناسبة سياحية بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه-رويترز ألغى مسؤولو السياحة في تايوان، الأربعاء، احتفالاً سنوياً بالعام الجديد في الطرف الشمالي الشرقي من الجزيرة وذلك بعد أنباء عن تسجيل أول إصابة محلية بـ«كوفيد-19» منذ 12 أبريل/نيسان. وكان من المقرر أن يقام الحدث لمشاهدة شروق الشمس في اليوم الأول من العام في مدينة فولونغ الساحلية.

ولا تزال الاحتفالات الأخرى بالعام الجديد ومنها الألعاب النارية مستمرة على الرغم من ضرورة وضع الكمامات للحضور.

وسجلت تايوان حتى الآن 777 حالة معظمها وافدة وسبع وفيات.

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