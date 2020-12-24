شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا توقف الرحلات من جنوب إفريقيا بسبب طفرة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إنه أمر بوقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا» في بريطانيا. وأضاف شابس: «لقد اتخذت قراراً بإيقاف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا إلى إنجلترا بصفة مؤقتة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الخميس في أعقاب تفشي طفرة جديدة من كورونا».

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