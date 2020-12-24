شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ عملية التطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن بدء عملية التطعيم اعتباراً من الخميس، مؤكداً أن لقاح «فايزر» آمن ومعتمد من الجهات العالمية.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح قد أعلن عن وصول الشحنة الأولى من لقاح (كوفید-19) فجر الأربعاء على تبدأ عملیة التطعیم، الخميس. وأوضح الوزیر في بیان صحفي أن عملية تحدید الأولویة للفئات المستھدفة للتطعیم ستتم على أربع مراحل.. یأتي في المرحلة الأولى جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاماً والعاملون في الصفوف الأولى على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.

وذكر أن أعداد المسجلین لتلقي اللقاح في موقع التسجیل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.7 ألف شخص، مشیراً إلى أن الإقبال على التسجیل في تزاید مستمر. وأوضح أن عملیة التطعیم ستتواصل وصولاً إلى تطعیم كل أفراد المجتمع وفئاته الراغبین بتلقي اللقاح.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة «فايزر» للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراده، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية، حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA.