شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في جنوب إفريقيا تتجاوز ذروة الموجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج-رويترز

حذرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا من أن معدل الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد سيتجاوز قريباً الذروة التي بلغتها الموجة الأولى في وقت سابق من العام، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد سلالة جديدة أسرع انتشاراً.

وقالت الوزارة إن الحالات الإيجابية زادت 14046 لترفع إجمالي الإصابات إلى 954258.

وبلغ المعدل الإيجابي، أو النسبة المئوية التي جاءت إيجابية في كل فحوص الكشف عن فيروس «كورونا»، 26 في المئة أي نحو مثلي متوسط نسبة الإصابات التي شهدتها البلاد قبل ديسمبر/كانون الأول حين أظهر الفيروس علامات تراجع.

وقالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، الجمعة، إن تحوراً جينياً جديداً لـ«كوفيد-19» ظهر في البلاد وقد يكون مسؤولاً عن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.

ويقول مسؤولون محليون وفي منظمة الصحة العالمية إن الفيروس الجديد يختلف عن ذلك الذي تم تحديده في بريطانيا، على الرغم من أن كليهما يحمل طفرات تجعله أكثر قابلية للانتقال من السلالات المنتشرة سابقاً.

وقالت وزارة الصحة في بيان لإعلان أحدث معدلات الإصابة إن مواطني جنوب إفريقيا سيحتاجون إلى مراجعة القيود الحالية والنظر في فرض مزيد من الإجراءات لضمان أننا نحد من معدل الانتشار المقلق. وأضافت: معدل التفشي أسرع كثيراً من الموجة الأولى وسنتجاوز ذروة الموجة الأولى في الأيام المقبلة.