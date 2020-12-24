شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة في أمريكا اللاتينية.. الأرجنتين ترخص لقاح «سبوتنيك-في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأرجنتين، الأربعاء، منحها ترخيصاً «عاجلاً» للقاح «سبوتنيك-في» الروسي، لتكون أول دولة تُقدِم على هذه الخطوة في أمريكا اللاتينية. ويُتوقّع أن تصل، الخميس، إلى الأرجنتين أول شحنة تحوي 25 مليون جرعة من اللقاح كانت طلبتها الحكومة. وقال وزير الصحة جينيس غونزاليس غارسيا إن الترخيص منح بما يتوافق وتوصيات وكالة الدواء الأرجنتينية. وغادرت طائرة من الأرجنتين إلى موسكو، الثلاثاء، لجلب أول 300 ألف جرعة من «سبوتنيك-في» الذي طوره «مركز نيكولاي غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة». وجاء الترخيص بعيد منح الموافقة على استعمال لقاح «فايزر» مع بدء الحكومة في التفاوض مع مخبر «فايزر» لشراء جرعات منه.

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