تخريج 531 من مستجدي شرطة أبوظبي وافتتاح ميدان تدريبي بالفوعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 531 خريجاً وخريجة بدورات الإعداد الأساسي للمستجدين والمستجدات في إدارة التأهيل الشرطي وافتتحت المرحلة الأولى من مشروع ميدان التدريب الأمني «paintball» بمنطقة الفوعة في العين.

شهد الحفل اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، والعميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط.

وكرم مدير قطاع المالية والخدمات أوائل الخريجين في الدورات وهم: شرطي مستجد هيفاء عبد العزيز المنهالي «الأول في دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم57»، وشرطي مستجد ريم الظاهري الحاصلة على المركز الثاني في دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم 75، وشرطي دارس علي حمدان الدرعي الأول أكاديمياً والثاني في المجموع العام من دورة الإعداد الأساسي للمستجدين رقم 125، وشرطي مستجد حسين مانع الحارثي الأول في دورة التأهيل المهني للمستجدين رقم 33.

وهنأت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الخريجين بتحقيق نتائج متميزة، مشيرة إلى أن مشروع ميدان التدريب الأمني (paintball) يطبق لأول مرة على مستوى المعاهد التدريبية في إمارة أبوظبي وتم دمجه مع المهارات التدريبية المطبقة في الدورات وهو يحاكي الواقع وفق أفضل المعايير التدريبية العالمية المتطورة.

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