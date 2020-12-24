شكرا لقرائتكم خبر عن زياش يغيب عن مواجهة أرسنال وشكوك حول تشيلويل وجيمس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن الجناح حكيم زياش سيغيب عن مباراة أرسنال خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت بسبب مشكلة عضلية بينما تحوم شكوك حول مشاركة المدافعين بن تشيلويل وريس جيمس بعد تعرضهما لكدمات.

وانضم زياش إلى تشيلسي قادماً من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم الحالي مقابل 40 مليون يورو (48.81 مليون دولار) وفقاً لتقارير صحفية لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً غاب عن انطلاق الموسم بسبب الإصابة.

ولم يلعب المغربي الدولي منذ فوز تشيلسي 3-1 على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.

وأبلغ لامبارد مؤتمراً صحفياً أمس الأربعاء: زياش لن يكون جاهزاً لمباراة أرسنال، لقد تعرض لإصابة عضلية أخرى وعلينا انتظاره حتى يتعافى. إنها ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خلال الأسبوع المقبل، ونأمل أن يقدم لنا ما كان يقدمه من قبل.

وأصيب كل من تشيلويل وجيمس بكدمات خلال الأسبوع وتحوم شكوك حول مشاركتهما في المباراة التي تقام باستاد الإمارات ومواجهة أستون فيلا في استاد ستامفورد بريدج بعد يومين لاحقين.

وأضاف لامبارد: لا يمكنني تقديم إجابة في الوقت الحالي. لست متأكداً من جاهزيتهما للمباراتين.

ويحتل فريق لامبارد المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

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