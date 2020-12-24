شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تمدد تخفيض المخالفات المرورية 50% حتى 3 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تمديد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50 % التي انتهت أمس الأربعاء حتى تاريخ الثالث من يناير المقبل تزامناً مع حلول العام الميلادي الجديد.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن هذا الإعلان يعكس حرصها على النزول عند رغبة ومطالب المواطنين والمقيمين وإعطاء المزيد من الوقت لأصحاب المركبات المخالفة لتسديد قيمة المخالفات المسجلة بحقها والاستفادة من نسبة الخصم المحددة بـ50 % التي تم الاعلان عنها في وقت سابق من الشهر الحالي ضمن مبادرة خاصة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

ودعت شرطة رأس الخيمة ملاك وقائدي المركبات إلى الاستفادة من هذا الخصم والقيام بدفع المخالفات عبر التطبيقات الذكية فيما يتوجب عليهم التوجه إلى مجمع حفظ المركبات الكائن في منطقة الساعدي في حال وجود قيد وحجز على المركبة المخالفة.

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