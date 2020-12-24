شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد أعضاء مجلس النواب عن الدلتا للبرلمان لاستلام كارنيهات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد نواب القائمة الوطنية عن دائرتي شرق وغرب الدلتا لمقر مجلس النواب، لاستلام كارنيهات العضوية، ويبلغ عددهم 84 نائبا، يأتى ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت النائبة سهير القاضى، إن مجلس النواب يشهد تنوع سياسي فريد لم يحدث من قبل، مضيفة أن تمثيل المرأة يعبر عن كيف وليس كم فقط، مضيفة: المرأة نصف المجتمع وترعى النصف الآخر.

وفيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.