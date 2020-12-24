شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن نيوز لـ خالد صلاح بعد فوز الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: القمة تليق بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ موقع مستقبل وطن نيوز مؤسسة الخليج 365 بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

ووجه موقع مستقبل وطن كلمة لـ"خالد صلاح" رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، قائلا: "القمة تليق بك"، وجاء فى مضمون التهنئة " قرر خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 أن يمضي في مشواره الصحفي، مقتفيا أثر الكبار وهو يقود أحد أهم المواقع الإخبارية في الشرق الأوسط، والعلامة الأبرز في تاريخ الصحافة الإلكترونية.

وخالد صلاح من شيوخ المهنة الذين يؤمنون بأن النجاح في بلاط صاحبة الجلالة هو حالة متجددة، ومسؤولية من الصعب تحملها دون الاعتماد على تطوير مستمر، ليس فقط في المحتوى، ولكن في آلية تقديم ذلك المحتوى وفق تقنية تواكب ما يشهده العالم من طفرة في التقدم التكنولوجي.

على القمة، تلك النقطة المضيئة التي يشاهدها الجميع من أي مكان، يوجد ”الخليج 365” الذي يترأسه كاتب مخضرم يدرك بأن الصحافة المصرية قادرة دوما على أن تكون في صدارة المشهد العربي، واقتناص شارة "الكابتن" في فريق صاحبة الجلالة.

إلى سجل الانتصارات يضيف ”الخليج 365” اليوم جائزة الصحافة الذكية، التي حصل عليها ضمن جوائز الصحافة العربية، من نادى دبي للصحافة، ليؤكد ريادته العربية في ظل منافسة شرسة لا تتوقف.

من حق خالد صلاح وكتيبة المقاتلين من أسرة التحرير أن يفخروا بذلك الإنجاز الذي يشير ببساطة إلى ما تتمتع به مؤسسة ”الخليج 365” من إمكانيات تكنولوجية وبشرية تتعاطى مع التقدم الهائل والمستمر، ما جعل الموقع دائما في صدارة محركات البحث.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.