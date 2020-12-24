شكرا لقرائتكم خبر عن 84 برلمانيا يشاركون اليوم احتفال النواب باستخراج كارنيهات الأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم الخميس لاستقبال نواب " قائمتي شرق وغرب الدلتا والذى يبلغ عددهم 84 نائباً.

ويعد هذا الحفل هو الثالث ضمن سلسلة الحفلات التي بدأتها الأمانة العامة الاستقبال أول أمس الثلاثاء 22 ديسمبر لأعضاء المجلس الجديد وعلى مدار 6 أيام، وذلك بعد دراسة متأنية لمنع التزاحم ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين المترددين على البرلمان.

وفيما يلي نستعرض اسماء النواب المزمع حضورهم حفل الاستقبال اليوم :

دائرة قطاع شرق الدلتا

خالد عبدالعظيم احمد عبدالمولى مستقبل وطن عامل/فلاح

2 على محمد احمد على حسن مستقبل وطن شخصية عامة

3 احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا مستقبل وطن شاب

4 محمد محمود احمد هاشم مستقبل وطن شخصية عامة

5 احمد على حسن محمد مقلد المؤتمر شخصية عامة

6 نادر مصطفى احمد صديق مستقل شخصية عامة

7 محمد هانى درى عبدالغفار اباظه الوفد الجديد شخصية عامة

8 عبدالله أحمد جمال الدين ابراهيم لاشين مصر الحديثة شخصية عامة

9 عاطف محمد المغاورى السيد عبدالفتاح التجمع الوطنى التقدمى عامل/فلاح

10 سليمان حميد وهدان عماره الوفد الجديد شخصية عامة

11 هند حازم طه حبيب مستقبل وطن ذو إعاقة

12 مروه رفعت محمد بيومى مستقبل وطن شخصية عامة

13 سكينه عبدالسلام سلامه فرج مستقبل وطن شخصية عامة

14 اميره يسرى عبدالله سالم مستقبل وطن شاب

15 سهير عوض عطيه محمد مستقبل وطن شخصية عامة

16 هويده محمد السعيد غانم طعيمه الوفد الجديد مصري مقيم بالخارج

17 هاديه محمدحسنى السعيد محمد توفيق السعيد مستقل شخصية عامة

18 مى اوسامه كمال السيد رشدى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

19 هناء أنيس رزق الله سعد الشعب الجمهورى مسيحي

20 حنان عبده الشحات ابراهيم عمار الشعب الجمهورى شخصية عامة

21 ايمان عبدالقادر السيد محمد مستقل شخصية عامة

22 محمد الحمادى محمد الحصى مستقبل وطن شخصية عامة

23 اسامه محمد محمد حسن العبد مستقبل وطن شخصية عامة

24 على احمد محمد العساس مصر الحديثة شخصية عامة

25 هناء احمد فاروق حسين محمد مستقبل وطن شخصية عامة

26 رحاب محمد مصطفى موسى ارادة جيل شخصية عامة

27 ايفلين متى بطرس زخارى الوفد الجديد مسيحي

28 محمود عبده احمد محمد حسين مستقبل وطن شخصية عامة

29 امل مصطفى حسين عصفور الشعب الجمهورى شخصية عامة

30 سيد عبدالحميد مصطفى حامد مستقبل وطن شاب

31 عفاف محمد وهبى حسن زهران مصر الحديثة شخصية عامة

32 سامى محمد موسى هاشم عرفات مستقبل وطن شخصية عامة

33 احمد عثمان احمد عثمان مستقبل وطن شخصية عامة

34 رضوى اسماعيل على محمد جعفر مستقبل وطن شاب

35 امال رزق الله ميخائيل رزق الله الشعب الجمهورى مسيحي

36 رحمى عبدربه عبدالرحمن محمد مستقبل وطن شخصية عامة

37 ابراهيم محمد ابراهيم محمد حماة الوطن عامل/فلاح

38 جازى سعد عايد سعد الوفد الجديد شخصية عامة

39 ساميه محمد نجيب توفيق عبده الشعب الجمهورى شخصية عامة

40 عايدة سلام سلامه سالمان المؤتمر شخصية عامة

41 محمد عوض السيد محمد الوفد الجديد شخصية عامة

42 فضيه سالم عبيدالله سالم مستقبل وطن شخصية عامة

دائرة قطاع غرب الدلتا

اشرف رشاد عثمان محمد قاسم مستقبل وطن شخصية عامة

2 سامح عبدالمنعم خليل ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

3 سعداوى راغب ضيف الله حسين مستقبل وطن شخصية عامة

4 احمد جمال حافظ السجينى مستقبل وطن شخصية عامة

5 وجيه ظريف كامل اسكندر مستقبل وطن مسيحي

6 خالد احمد محمد شلبى مستقبل وطن شاب

7 طارق السيد محمود احمد حسنين مستقل شخصية عامة

8 احمد السيد مهنى احمد الحرية عامل/فلاح

9 محمد احمد محمد اسماعيل مستقل شخصية عامة

10 سحر طلعت مصطفى ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

11 رانيه سميرفهمى يوسف فهمى احمديوسف الجزايرلى مستقبل وطن شخصية عامة

12 شيرين عيسى حامد عليش مستقبل وطن شخصية عامة

13 فايزه عبدالعظيم فتح الله صالح مستقبل وطن شخصية عامة

14 روان اشرف محمدى عبدالرحمن لاشين الإصلاح والتنمية شاب

15 هبه الله سامى جورج حبيب المؤتمر مسيحي

16 سوسن حسنى حافظ ابراهيم الوفد الجديد شخصية عامة

17 آيات حسين على حسين الشعب الجمهورى شاب

18 منى محمد جمال الدين محمد عمر حماة الوطن شخصية عامة

19 يحيى عيسوى عبدالفضيل عيسوى داود مستقبل وطن شخصية عامة

20 محمود السيد محمد سعد مستقبل وطن شاب

21 محمد عبدالله عبدالله زين الدين مستقبل وطن شخصية عامة

22 عمرو حسين امين هندى مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

23 حسام محمد اسماعيل عبدالحليم الصيرفى مستقبل وطن شخصية عامة

24 محمد يسرى محمد عباده مصر الحديثة شاب

25 محمد عبدالسلام عبدالوهاب الحوفى حماة الوطن شخصية عامة

26 عبدالباسط غريب أحمد عبدالرحيم الشرقاوى الوفد الجديد شخصية عامة

27 خالد احمد محمد محمد مستقل شخصية عامة

28 محمود عصام احمد محمد موسى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

29 سوزان شكرى جرجس نجيب مستقبل وطن مسيحي

30 نيفين نبيل زكريا الكاتب مستقبل وطن شخصية عامة

31 امل زكريا قطب عبدالوهاب ابوشارب مستقبل وطن عامل/فلاح

32 ساره عادل محمد اسماعيل مستقبل وطن شخصية عامة

33 جمان هشام محمد أحمد عمارة مستقبل وطن شخصية عامة

34 رشا فايز شعبان كامل مستقل شخصية عامة

35 سحر مصطفى ابراهيم القاضى الوفد الجديد شخصية عامة

36 رحاب عبدالغنى رمضان محمود مستقل شخصية عامة

37 راويه مختار محمود عبدالمقصود الإصلاح والتنمية شخصية عامة

38 نجوى خلف محمد امام على حماة الوطن ذو إعاقة

39 حسن فتحى سليمان عبدالقادر مستقبل وطن شخصية عامة

40 عيسى عبدالمنعم ابوزيد قاسم حماة الوطن شخصية عامة

41 سحر احمد عيد احمد مستقبل وطن شخصية عامة

42 فتحيه السنوسى ابوبكر محمد راجح الوفد الجديد شخصية عامة