قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 699 لسنة 2020 بشأن مصير حصيلة الزيادة في أسعار البنزين. ونص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص التالي: "توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

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