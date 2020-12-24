اليوم.. البنك المركزي يجتمع لآخر مرة في 2020 لبحث أسعار الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لآخر مرة خلال العام الحالي، لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي على 3 مرات منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في كل اجتماع من الاجتماعين الأخيرين في 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وأجمعت توقعات 6 محللين من بنوك استثمار على اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل.

ومن بين المحللين الذين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم.

كما ضمت قائمة المحللين نعمان خالد المحلل الاقتصادي ومساعد مدير ببنك استثمار "أرقام كابيتال"، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي.