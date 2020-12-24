السيطرة على حريق في شقة سكنية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الخميس، على حريقٍ شب في شقة سكنية، دون خسائر بشرية، بناحية المحامدة القبلية.
تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، بلاغًا بنشوب حريق بشقة بناحية المحامدة البحرية دائرة المركز.
تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك "طاهر. م" 35 عامًا موظف.
جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ورجح مالك الشقة أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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