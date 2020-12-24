محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، على إغلاق مخبزين بلدي بناحية "جريس- سمادون" بأشمون، 3 أشهر؛ للتصرف في الرصيد الاستراتيجي للدقيق البلدي ووجود عجز يقدر بـ 28 شيكارة دقيق.
كما وافق المحافظ على إلغاء الترخيص وسحب الحصة لمخبز بلدي بناحية مؤنسة بأشمون لوجود أسطوانات غاز داخل المخبز، وإغلاق 2 مخبز بلدي بناحية كفر الحما في أشمون ودراجيل في الشهداء شهرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز سياحي بمنشأة سلطان في منوف؛ لإدارة وتشغيل المخبز بدون ترخيص.
جاء ذلك بناًء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 5 مخابز بلدية مخالفة بأشمون والشهداء في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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