فرنسا / وفاة 3 رجال شرطة بالرصاص

قُتل 3 رجال شرطة وأصيب رجل رابع بالرصاص وسط فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونقلت "فرانس برس" عن ممثلي الإدعاء بفرنسا أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا بالرصاص وأصيب رابع في وسط فرنسا.

وأفادت قناة "BFMTV" بأن رجال الشرطة الثلاثة كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي ضد إمرأة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان البلاغ، أطلق المهاجم النار عليهم، ثم أحرق المنزل، في حين أن المرأة التي كانت تتعرض للعنف المنزلي آمنة.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن عناصر الشرطة الذين قتلوا، كانوا قد إستجابوا لحادث عنف منزلي ضد إمرأة، تم الإبلاغ عنه.

المصدر: "فرانس برس" + "رويترز"