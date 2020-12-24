أرمينيا تسجل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 156 ألفًا و142 إصابة.
وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، اليوم /الخميس/ - أن 1128 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136 ألفًا و766متعافيًا.
وبحسب الوزارة، فقد توفي 23 شخصًا، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا ألفين و714 وفاة، بينهم 663 مصابًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.
وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواءالوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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