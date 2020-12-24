رئيس الوزراء الكويتي يبدأ بنفسة حملة التطعيم بلقاح كورونا

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، أن لقاح "فايزر بايونتيك"، أمن ومعتمد من الجهات الدولية، لافتا إلى أن من تلقى اللقاح حول العالم بلغ مليوني ومئة ألف شخص، مشيرا إلى أن العالم أجمع يمر بمراحل متعددة وكبيرة بسبب كورونا، وقال الشيخ صباح الخالد بعد أن تلقى اللقاح كأول كويتي يتلقى اللقاح أما وسائل الاعلام إن اللقاح هو الحل الوحيد. ودعا الله عز وجل أن يزيح الوباء عن الكويت والعالم بأسره وقت، داعيا الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى نعود

للحياة الطبيعية.

وقد أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بدء حملة التطعيم ضد فيروس COVID-19 مشيرا الى أن الحملة مستمرة بإذن الله حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء.

وقد انطلقت اليوم الخميس، حملة التطعيم وكان مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور فهد الغملاس أكد استعداد الوزارة لاستقبال الراغبين بأخذ لقاح (كوفيد 19) واعتماد مراكز التطعيم ومنها قاعتي 5 و6 في أرض

المعارض إضافة إلى مركزين في محافظة الجهراء والأحمدي.

بدوره، أكد مسؤول التنسيق والمتابعة والتجهيز في قاعتي التطعيم 5و 6 في أرض المعارض الدكتور حسن عاشور أن الدفعة الأولى ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن ومن هم أكثر عرضة للاصابة وفي مراحل أخرى سيتم تحديدها إلى أن تصل إلى كافة أطياف المجتمع بمختلف أعمارهم.

وأوضح أن قاعة رقم 5 تتسع لنحو 285 مراجع يدخلون في نفس الوقت لافتا إلى أنه تم تدريب الكوادر بطريقة مكثفة وأن استغراق عملية التطعيم للشخص الواحد تستغرق من 5 إلى 6 دقائق حيث ان الحد الأقصى لاستقبال قاعتي 5 و6 يوميا هو 10 آلاف مراجع.