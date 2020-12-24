الصين تُخضع مجموعة "علي بابا" للتحقيق بتهمة الاحتكار

أخضعت السلطات الصينية المنافسة في الصين مجموعة "علي بابا" التي تعمل على البيع بالتجزئة على الإنترنت للتحقيق بتهمة القيام بممارسات إحتكارية.

على الرغم من إعتبار "علي بابا" رمزاً للنجاح على مستوى أسيا في مجال التكنولوجيا، إلا أنها قد تعرضت لإنخفاض أسهمها بقيمة 3% في بورصة هونغ كونغ، والذي سبب صدمة كبيرة في سوق الأعمال الصينية. وفقاً

لـ سبوتنيك.

وبشأن القضايا المتعلقة بالرقابة، أعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن اتصالها بمجموعة "أنت غروب"، وذلك بعد مرور شهرين من إلغاء بكيين لفرع "علي بابا" من البورصة لديها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".

وبعد إلقاء رئيس المجموعة خطابا في شنغهاي، الذي انتقد فيه الأسواق القلقة بشأن الانخفاض الحاصل، قامت مجموعة

"أنت غروب" بتعليق الاكتتاب الأول الذي أثار الاستغراب في المنطقة.

كما حذرت وسائل الإعلام الصينية من حصول اضطرابات مالية، وكتبت العديد من الصحف عن ذلك أيضا.

وبينت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، أن وقوف "علي بابا" على ذمة التحقيق يعتبر خطوة مهمة في سبيل تحقيق الرقابة ضد الاحتكار الحاصل عبر الانترنت.

والجدير بالذكر، أنه قد تم فرض غرامية مالية قدرها 500 ألف يوان على مجموعة "علي بابا" نتيجة لاستياء السلطات العامة منها مؤخرا.