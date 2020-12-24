إصابات كورونا في أوكرانيا تتجاوز المليون حالة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل بلاده 11 ألفًا و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات مليونا وألفا و132 إصابة.
وأضاف ستيبانوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة تتضمن 488 طفلًا و445 عاملًا في مجال الصحة.
كما أوضح وزير الصحة، أن 223 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس في حين تماثل 15 ألفًا و775 شخصًا للشفاء.
وسجلت العاصمة كييف أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تليها منطقة زابوريزهيا، ثم أوديسا ومنطقة كييف ودونيتسك.
وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة منجديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر .
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