طوكيو تسجل 888 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو بلغ 54 ألفاً و18 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 207 آلاف وسبع حالات والوفيات 2941 حالة.

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