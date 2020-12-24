2566 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم الأربعاء، 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 2646 أمس ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 423 ألفاً و214 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في الثاني من آذار الماضي.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 56 وفاة ارتفاعاً من 30 يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 7086.

وتعافى 2970 شخصاً مما رفع عدد المتعافين إلى 385 ألفاً و895 شخصاً.

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