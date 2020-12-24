الجيش الأمريكي: الهجوم الصاروخي على السفارة ببغداد نفذته ميليشيات إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 9:47 صباحًا

قالت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي “سانتكوم”، الخميس، أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، الأحد الماضي، نفذتها ميليشيات مدعومة من إيران.

وقالت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي في بيان، إن الهجمات، التي لم تسفر عن أي إصابات بشرية، ألحقت أضرارا في مباني مجمع السفارة الأميركية في بغداد، مشيرة إلى أنه تم استهداف السفارة بـ21 صاروخا.

وأوضح البيان الذي وزعه على الصحافيين المتحدث باسم قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، الكابتن بيل أوربان، أن إيران تدعم وتوجه هذه المجموعات، التي تنشط لمصلحة طهران، وعلى حساب السيادة العراقية.

وختم أوربان البيان بالقول إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران على مقتل أي أميركي من جراء نشاط هذه الميليشيات المدعومة من طهران.

تأتي تصريحات قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي الأميركي دونالد ترامب، تعرض سفارة بلاده في بغداد الأحد الماضي إلى هجمات بصواريخ عدة، مشيرا إلى أن مصدر هذه الصواريخ إيران.