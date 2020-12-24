المغرب.. تسجّيل 2566 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

الخميس 24 ديسمبر 2020

سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الأربعاء 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 2646 أول أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 423 ألفا و214 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في الثاني من مارس الماضي.



كما أعلنت الوزارة تسجيل 56 وفاة ارتفاعا من 30 أول أمس، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 7086.

وتعافى 2970 شخصا مما رفع عدد المتعافين إلى 385 ألفا و895 شخصا.

ودخلت أمس حيز التنفيذ حالة حظر التجول التي فرضها المغرب لمدة ثلاثة أسابيع في أنحاء المملكة من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.