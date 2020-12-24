شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا المتحور" يظهر في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل
وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.
وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أنه لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي117" تنتشر في المجتمع، في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.
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