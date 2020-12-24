شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان سفينة صيد غرب اليابان على متنها 6 أفراد والان نبدء بالتفاصيل
وأطلق خفر السواحل الياباني عملية بحث بالطائرات وسفن الدوريات في البحر قبالة جزيرة شيكوكو في جنوب غرب البلاد.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين في خفر السواحل أن آخر مرة جرى الاتصال فيها بالسفينة التي غادرت ميناء في بلدة أينان في شيكوكو كانت الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا (0400 بتوقيت جرينتش) من نفس اليوم.
وذكر التقرير أنه كان من المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء في مدينة أواسي بشبه جزيرة كي حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أفراد الطاقم الستة تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات.
كانت هذه تفاصيل خبر فقدان سفينة صيد غرب اليابان على متنها 6 أفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.