شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا المتحور» يظهر في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل
وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى الوصول كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.
وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر يوم الأربعاء "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة بي117 تنتشر في المجتمع" في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.
وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر كانون الأول وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
وقالت وزارة الصحة إنها تمكنت من محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر. ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة للحالات الأحد عشر الأخرى.
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