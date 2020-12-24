شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي الصيني سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 11 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وإن ست حالات كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 19 إصابة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 14 إصابة مماثلة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86899 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.