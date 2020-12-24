شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توقف الرحلات من جنوب أفريقيا بعد انتشار «السلالة الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إنه أمر بوقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وأضاف شابس: "اتخذت قرارا بإيقاف الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا إلى إنجلترا بصفة مؤقتة، في أعقاب تفشي سلالة جديدة من كورونا".