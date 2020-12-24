شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم إيران باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس الأربعاء: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشل إطلاق ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران. والآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف: "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي سأحمّل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

وبحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، تتعرض السفارة الأمريكية الكائنة في المنطقة الخضراء لعمليات قصف صاروخي مُستمر، آخرها كان يوم الأحد الماضي.

وحينها، أعلن الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بقصف صاروخي، ما أسفر عن حدوث أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات.

كانت السفارة الأمريكية قالت إن هناك أضرارا مادية بسيطة جراء الهجوم، الذي أدانته ودعت الحكومة العراقية والسياسيين إلى اتخاذ خطوات لمنع الهجمات ومحاسبة مرتكبيها، حسب المصدر نفسه.