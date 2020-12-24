شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصينية تحقق في شبهة الاحتكار مع شركة علي بابا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت السلطات الصينية تحقيقا في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا جروب.



وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين اليوم الخميس إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما "في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري" مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.

في الوقت نفسه يجري بنك الشعب (المركزي) الصيني وهيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية والإدارة العامة للنقد الأجنبي محادثات مع شركة "آنت جروب" التابعة لمجموعة علي بابا جروب خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

ومن المتوقع أن تدعو المحادثات وتوجه شركة آنت جروب "إلى اتباع مبادئ السوق والقانون وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالرقابة المالية"، بحسب بيان بنك الشعب الصيني.

يذكر أن تحقيق الاحتكار مع علي بابا هو أحدث حلقة في سلسلة الأزمات التي تواجهها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم مؤخرا.

كان قد تم تعليق عملية الطرح العام الأولي بقيمة 37 مليار دولار لأسهم شركة آنت جروب قبل يومين من تنفيذها في الشهر الماضي والتي كان متوقعا أن تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في أعقاب قيام جاك ما بتوجيه انتقادات للسلطات الصينية في حدث عام بمدينة شنغهاي الصينية، حيث قال إن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.

أطلقت السلطات الصينية تحقيقا في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا جروب.

وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين اليوم الخميس إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما "في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري" مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.

في الوقت نفسه يجري بنك الشعب (المركزي) الصيني وهيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية والإدارة العامة للنقد الأجنبي محادثات مع شركة "آنت جروب" التابعة لمجموعة علي بابا جروب خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

ومن المتوقع أن تدعو المحادثات وتوجه شركة آنت جروب "إلى اتباع مبادئ السوق والقانون وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالرقابة المالية"، بحسب بيان بنك الشعب الصيني.

يذكر أن تحقيق الاحتكار مع علي بابا هو أحدث حلقة في سلسلة الأزمات التي تواجهها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم مؤخرا.

كان قد تم تعليق عملية الطرح العام الأولي بقيمة 37 مليار دولار لأسهم شركة آنت جروب قبل يومين من تنفيذها في الشهر الماضي والتي كان متوقعا أن تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في أعقاب قيام جاك ما بتوجيه انتقادات للسلطات الصينية في حدث عام بمدينة شنغهاي الصينية، حيث قال إن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.

وفي الأسبوع التالي نشرت الحكومة الصينية مسودة قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنصات الإنترنت والتي تستهدف بشكل أساسي عمالقة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية في الصين مثل علي بابا.

وفي الأسبوع التالي نشرت الحكومة الصينية مسودة قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنصات الإنترنت والتي تستهدف بشكل أساسي عمالقة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية في الصين مثل علي بابا.