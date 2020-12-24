شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 مراكز تقدّم لقاح كورونا في دبي.. وإقبال لافت على التسجيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت هيئة الصحة في دبي، بالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، حملة التطعيم باللقاح المضاد لـ (كوفيد19) «فايزر- بايونتيك»، وذلك في في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.



وأوضحت الهيئة أن التطعيم اختياري، ويمكن الحصول على لقاح «فايزر- بايونتيك» عبر مواقع التطعيم وفقاً للخطة المُعتمدة ضمن 6 مراكز هي: مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

ولم يمض سوى بضع ساعات على وصول لقاح «كوفيد 19» لدبي، حتى بادر المواطنون والمقيمون للتسجيل لأخذ اللقاح، حرصاً على سلامتهم وسلامة من حولهم ومجتمعهم من هذا الوباء الذي لا يفرق بين الصغير والكبير.

خطة

وأعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت أمس، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتسجيله من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

التطعيم اختياري

وكشفت هيئة الصحة في دبي عن أول من تلقّوا اللقاح أمس في بداية حملة التطعيم وهم: علي سالم علي العديدي، من كبار المواطنين (84 عاماً)، وشماء سيف راشد العليلي، من إسعاف دبي (36 سنة) والممرضة في هيئة الصحة في دبي أشا سوسن فيليب (45 عاماً)، وعادل حسن شكرالله عبدالله من شرطة دبي (32 عاماً)، وآصف خان فضل سبحان، سائق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي (37 عاماً).

إجراءات وقائية

وبمناسبة بدء عملية التطعيم، أكدت هيئة الصحة في دبي أن توفير اللقاح يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة جائحة (كوفيد 19) والحد من انتشارها، ولكنها لا تعني الاستغناء عن اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله بين أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة استمرار المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.

تعاون

وأوضحت الهيئة أنها ومنذ اللحظات الأولى لظهور كورونا المستجد، وهي تواجه الفيروس على أكثر من محور، أبرزها محور الوقاية، الذي نفذت من خلاله العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة والإمارة، بداية من عمليات الرصد والمراقبة والحجر والعزل الصحي، ومروراً بالخطوات الاستباقية للفحص المخبري الذي رفعت طاقته الاستيعابية ليصل اليوم إلى أكثر من 80 ألف فحص يومياً.

وأشارت الهيئة إلى أن توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا يأتي ضمن الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة دبي ممثلة في الهيئة لصحة الناس، وسعيها الدائم لوقايتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية، الأمر الذي يعزز الجهود المبذولة لتجاوز هذا التحدي العالمي.

خطوة إضافية

ونوّهت الهيئة بأن التطعيم يمثل خطوة إضافية لها أهميتها البالغة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، لافتةً إلى أنها ماضية في تنمية الوعي المجتمعي تجاه الوبائيات، ونشر مفاهيم وأساليب الأنماط الحياتية السليمة وحماية الصحة العامة في أوساط الناس، لدرء أية مخاطر سواء كانت متعلقة بفيروس كورونا أو غيره من مسببات الأمراض الأخرى. وأكدت هيئة الصحة في دبي أن الخطة الشاملة التي أعدتها توضح أماكن ومواعيد التطعيم ومراحله، والمستهدفين في كل مرحلة، وذلك في ضوء دفعات وشحنات الجرعات الخاصة بلقاح (كوفيد 19)، التي ستصل تباعاً وعلى مراحل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المنتجة للقاح.

الفئات المستهدفة

وتستهدف «صحة دبي» ضمن خطتها، أربع فئات رئيسة للتطعيم، تضم الفئة الأولى، كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، بينما تُعنى الفئة الرابعة بكل من يرغب في تلقّي اللقاح.

قناتان

خصصت هيئة الصحة في دبي للتسجيل وحجز مواعيد الحصول على التطعيم الذي سيتم على جرعتين لكل شخص، قناتين، هما: تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، ومركز الاتصال على الرقم المجاني الموحّد (800342).