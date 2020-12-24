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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحّة ماكرون في تحسن بعد أسبوع من إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن صحة الرئيس الفرنسي، الذي يعاني حاليا من فيروس كورونا، تشهد تحسنا.
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل عن صحة الرئيس، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع.
وفي مطلع الأسبوع، قيل إن ماكرون يعاني من سعال وإجهاد وآلام في العضلات.
ويقوم الرئيس (43 عاما) بمهامه في أثناء عزل نفسه في مقر إقامة "لا لانتيرن" الرئاسي في فرساي.
وتعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.
وتقول السلطات إن فرنسا سجلت ما يقرب من 62 ألف شخص حالة وفاة جراء المرض
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