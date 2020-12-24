مصر تسجل 911 إصابة بكورونا و42 وفاة وسوريا 129 إصابة و11 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 911 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و42 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 127972 من بينهم 7209 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 398 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107961 حالة.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 129 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه تم "تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 10571، كما سجل شفاء 42 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 492".

وأضاف البيان أنه تم تسجيل "وفاة 11 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 641".