كوريا الجنوبية.. تسجيل 985 إصابة جديدة بكورونا والصين 17

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية سجلت أمس الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



ارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 53533 و756 وفاة.

وتمكنت كوريا الجنوبية من إبقاء الحالات منخفضة نسبيا خلال الموجتين السابقتين للعدوى، لكن الموجة الثالثة تبدو أكثر صعوبة فيما يتعلق بتتبع المخالطين نتيجة ظهورها في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الخميس إن البر الرئيسي الصيني سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 11 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وإن ست حالات كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 19 إصابة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 14 إصابة مماثلة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86899 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.