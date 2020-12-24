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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء الكويتي يكشف حقيقة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف مجلس الوزراء الكويتي حقيقة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.
ونفى رئيس مركز التواصل الحكومي و الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، وقف قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.
وذكر حساب مركز التواصل الحكومي الكويتي في تغريدة على حسابه في تويتر أن :«القرار لا يزال ساريا حتى موعده في نهاية يوم الجمعة الموافق 1-1-2021 على أن يتم مراجعته في ضوء مايستجد».
وكانت الحكومة الكويتية قررت تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المنافذ الحدودية، باستثناء عمليات الشحن، اعتبارا من مساء الإثنين وحتى 1 يناير المقبل، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بعض الدول منها المملكة المتحدة.
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