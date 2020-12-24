شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعطّل موازنة الدفاع ويعفو عن والد كوشنر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ.ف.ب)

عطّل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونجرس بغالبية ساحقة، معتبراً أنها تساعد روسيا والصين، في حين عفا ترامب عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد مستشاره جاريد كوشنر.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونجرس: «المؤسف أنّ نص القانون هذا لا يتضمّن إجراءات حيوية للأمن القومي»، و«لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية»، معتبراً أنه يشكل هدية إلى الصين وروسيا.

وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونجرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجدداً بالغالبية الموصوفة. وفي حال أكد النواب الذين أيدوا النصّ في تصويتهم الأول، يصبح قانوناً رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولاية ترامب الرئاسية.

واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأمريكي التي يلوّح ترامب أيضاً بتعطيلها مشترطاً أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

وموازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونجرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصاً زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة. لكنّ ترامب كان قد هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصاً إلغاء قانون معروف باسم «المادة 230» يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

وقال ترامب في رسالته إلى النواب إن «المادة 230 تسهل انتشار المعلومات الاجنبية المضللة على الإنترنت ما يشكل تهديداً خطيراً لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا». ويأخذ ترامب أيضاً على قانون تمويل البنتاجون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس باستخدام ساعاته الأخيرة في السلطة لإحداث الفوضى بهذا العمل غير المسؤول، وأعلنت أن النواب سيعودون من إجازة يوم الإثنين لتجاوز الفيتو.

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن الديمقراطيين سيصوتون لتجاوز هذا الفيتو.

وسيصوت كل من مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع المقبل لتجاوز الفيتو الرئاسي، وهو ما سيكون أول رفض من هذا القبيل من قبل الكونجرس خلال نحو أربع سنوات من عهد ترامب.

وعفا ترامب عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات التي شملها عفو الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة من ولايته. وقال البيت الأبيض في بيان إنه إضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر - والد صهره - أصدر ترامب أيضاً عفواً عن رئيس حملته لعام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون.

وكان ترامب خفّف عقوبة السجن الصادرة بحقّ صديقه ستون الذي كان حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق حول تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وكان ستون دين بسبع تهم تشمل عرقلة سير العدالة والإدلاء بشهادات كاذبة والتلاعب بالشهود، وذلك في إطار قضية ركّزت على تنسيقه مع موقع «ويكيليكس» في 2016 لنشر وثائق مقرصنة مسيئة لهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في حينه.

وستون الذي كان ضمن فريق حملة ترامب الانتخابية في 2016، أوقف في كانون الثاني/يناير 2019 بتهم وجهها إليه المدّعي الخاص آنذاك روبرت مولر الذي كان يحقّق في التدخل الروسي في الانتخابات.

ودين ستون خصوصاً بالكذب في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس بشأن الدور الذي أدّاه كوسيط بين فريق ترامب وموقع «ويكيليكس» الذي نشر سلسلة الوثائق المقرصنة التي شكّلت إحراجاً لكلينتون.

من جهته، علّق مانافورت عبر «تويتر» على العفو الذي شمله، قائلاً «سيّدي الرئيس، نشكرك بكلّ تواضع، عائلتي وأنا، على هذا العفو الرئاسي الذي منحتموني إيّاه. الكلمات لا تكفي للتعبير عن امتناننا». وكان حُكم على مانافورت (71 عاماً) بالسجن سبع سنوات ونصف سنة العام الماضي بتهم احتيال عدّة كُشفت في إطار التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. وكان ترامب عبّر عن دعمه لمانافورت بعد إدانته، معتبرًا أنّه ضحيّة مؤامرة.

أمّا والد جاريد كوشنر، تشارلز كوشنر، فكان قد دين بتهم تلاعب ضريبي. في المجموع، أصدر الملياردير الجمهوري عفواً عن 26 شخصاً، بينما استفاد ثلاثة آخرون من تخفيف عقوباتهم.