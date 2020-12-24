شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة فزّاع للصيد بالصقور جاهزة للانطلاق 2 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إكمال كافة الترتيبات والتجهيزات ترقباً لانطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح» التي تقام في الفترة من 2 إلى 16 يناير في منطقة الروية بدبي، وتعد الحدث الرئيسي الأول لرياضات الصيد بالصقور، ومقصداً سنوياً لأفضل الصقارين ونخبة الطيور التي تتنافس بحثاً عن الفوز بأكبر وأغلى الأشواط.

وفتح موقع البطولة أبوابه منذ مطلع الأسبوع الجاري لاستقبال المشاركين الذين يتوافدون للتسجيل في البطولة، والقيام بإجراءات تركيب الحلقة الذكية، علماً أن اللجنة المنظمة وفرت خدمات إلكترونية ذكية منها حجز موعد عبر التطبيق الرسمي للبطولة (F3 Championships) من أجل حجز موعد لاستكمال هذه الإجراءات، وذلك لتجنب التجمعات، ومنح كل صقار المجال لإتمام عمليته بكل سرعة وسهولة ووفق وقت زمني خاص به حرصاً على أن تكون سلامة وسعادة المشاركين هما الأساس في الإجراءات التنظيمية.

وبحسب البرنامج الزمني المعتمد للبطولة، ستقام من 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط «الشيوخ»- فرخ وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة، وتقام من 6 إلى 9 يناير أشواط العامة مفتوح وملاك – فخر وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة.

وتقام يومي 10 و11 يناير منافسات الجولات الأولى من دوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي انطلق العام الماضي، وحقق نجاحاً بارزاً حتى رسخ موقعه في روزنامة الفعاليات السنوية لرياضة الصيد بالصقور.

وتتواصل البطولة يومي 12 و13 يناير، بأشواط محلي مفتوح – فرخ وجرناس لفئات الحر والشاهين، فيما تقام يوم 14 يناير، أشواط الناشئين الذين يتنافسون بطيور تبع، وتبع جير ثم سيكون الختام يومي 15 و16 يناير بأشواط الخليجيين، فرخ وجرناس بفئات بيور جير وقرموشة حر وتبع جير وشاهين جير.

وسوف تقام بطولة فخر الأجيال، ثاني أكبر البطولات للصيد بالصقور «التلواح»، في الفترة من 30 يناير إلى 16 فبراير المقبلين، وقبل ذلك ستقام بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» بتاريخ 23 يناير المقبل في عجمان، وذلك ضمن استراتيجية المركز الهادفة لدعم الرياضات التراثية وتعزيز انتشارها في جميع مناطق الدولة.

جوائز مالية كبيرة

تقدم بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح» جوائز مالية كبيرة، ففي أشواط الشيوخ والعامة ستكون الجوائز لفئتي الشيوخ والعامة (مفتوح) كالتالي: شوط الرمز، 250 ألف درهم للمركز الأول، 100 ألف للثاني و50 ألف للثالث، وفي الشوط الرئيسي 150 ألفاً للأول و50 ألفاً للثاني و30 ألفاً للثالث و20 ألفاً للرابع و10 آلاف للخامس و5 آلاف لأصحاب المراكز من الخامس إلى العاشر، وفي شوط النقدي ينال الأول 50 ألفاً والثاني 20 ألفاً والثالث 10 آلاف، و5 آلاف لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

أما في الفئة العامة ملاك، فقد خصصت جوائز مالية في شوط الرمز، بواقع 150 ألف درهم للمركز الأول و50 ألفاً للثاني، و30 ألفاً للثالث و20 ألفاً للرابع و10 آلاف للخامس و5 آلاف لأصحاب المراكز من السادس إلى العاشر، أما في الشوط الرئيسي فينال الأول 80 ألف درهم والثاني 30 ألفاً والثالث 20 ألفاً والرابع 15 ألفاً والخامس 10 آلاف، ومن السادس إلى العاشر 5 آلاف، أما في الشوط النقدي فينال الأول 50 ألف درهم والثاني 20 ألفاً والثالث 10 آلاف ومن الرابع إلى العاشر 5 آلاف.

أما الجوائز في أشواط المحليين، فينال صاحب المركز الأول في الشوط الرئيسي الأول والثاني، 150 ألف درهم للمركز الأول، 35 ألفاً للثاني و25 ألفاً للثالث و15 ألفاً للرابع و10 آلاف للخامس و5 آلاف من السادس إلى العاشر.

وفي منافسات الناشئين، تم تخصيص الجوائز للشوط الرئيسي بقيمة 100 ألف درهم للأول، 30 ألفاً للثاني، 20 ألفاً للثالث، 15 ألفاً للرابع، 7 آلاف للخامس، و3 آلاف من السادس إلى العاشر، وفي شوط النقدي، ينال الأول 50 ألف درهم، والثاني 20 ألفاً والثالث 10 آلاف، والرابع 5 آلاف، والخامس 3 آلاف، وألفي درهم من السادس إلى العاشر.

أما الجوائز في أشواط الخليجي، فينال صاحب المركز الأول 100 ألف درهم، الثاني 50 ألفاً، الثالث 30 ألفاً، الرابع 20 ألفاً، الخامس 10 آلاف، ومن السادس إلى العاشر 5 آلاف درهم.

نسخة استثنائية وضمان سلامة الجميع

أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النسخة المقبلة ستكون استثنائية من حيث قوة المنافسات ومستوى المشاركين إلى جانب الإجراءات التي تطبقها اللجنة المنظمة من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع في ضوء جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وهو ما جعلنا نقوم بتحضيرات خاصة ونسعى أن تواصل البطولة حصد النجاحات التي حصدتها في السنوات الماضية وجعلت منها وجهة لنخبة الصقارين الباحثين عن التفوق في أشواط نتوقع أن تكون قوية وذات مستويات متقاربة.

ووجهت الدعوة لجميع الراغبين بالمشاركة بضرورة إتمام إجراءات التسجيل، وأن أبواب اللجنة المنظمة مفتوحة أمام الجميع لتذليل كافة العقبات والاستماع للآراء والعمل على مواصلة تطوير الحدث بمختلف تفاصيله من خلال الإضافات التي يتم الحرص على تقديمها في كل نسخة.